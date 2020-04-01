Российские ученые нашли способ уничтожить коронавирус

07:12
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Российские ученые из Сколкова придумали способ эффективной борьбы против бактерий, грибков и вирусов. Об этом пишут "Известия".
Новое средство получило название "Магнарил". По словам ученых, оно представляет из себя обработанную холодной плазмой воду.
Эксперты уверены, что разработка станет эффективным оружием в борьбе против коронавируса SARS-CoV-2. В полученной воде белки начинают разрушаться, а после высыхания на обработанной поверхности ничего не остается.
Работа нового средства имеет следующую схему: холодная плазма в виде газа из заряженных и незаряженных частиц попадает в простую воду. Там атомы теряют некоторое количество электронов, после чего уже не в состоянии собраться в молекулу H2O. Появившиеся в результате процесса различные формы кислорода и водорода способны повредить клетки вирусов.
Кроме того, помочь в борьбе с вирусом сможет хлорноватистая кислота.
"Одна десятая процента соли такой кислоты в воде препятствует размножению коронавируса. Сама же кислота гораздо активнее своей соли. Это позволяет предположить, что такая жидкость не только остановит размножение, но и убьет патоген", – рассказал глава базирующейся в Сколково компании "Магнарил аква лаб" Дмитрий Балаболин.
Отмечается, что обработанная холодной плазмой вода безопасна для человека. При этом специалисты отмечают небольшую производственную стоимость препарата – около 100 рублей за тысячу литров.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что знает способ убить коронавирус. Он подчеркнул, что меры по борьбе с инфекцией были приняты в регионе своевременно.
Накануне ученые в России разработали высокоточный тест для диагностики коронавируса. Диагностический набор успешно прошел клинические испытания.
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