Минздрав расширил список препаратов для лечения COVID-19 у взрослых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство здравоохранения России расширило список возможных лекарств для лечения коронавируса у взрослых, сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации ведомства.

В список вошли еще три наименования. Таким образом, перечень препаратов для лечения зараженных коронавирусом расширился с шести до девяти пунктов.

Изменения вошли в пятую версию рекомендаций Минздрава по поводу лечения коронавируса, которую опубликовали на официальном сайте ведомства. В частности, в них вошли сведения по диагностике COVID-19 и его выявлению.

Также в новой версии содержатся рекомендации по оказанию первичной медицинской помощи как на дому, так и в лабораторных условиях. Кроме того, описаны действия при осложненных формах инфекции и интенсивной терапии острой дыхательной недостаточности.

Ранее ведомство запустило чат-боты в мессенджерах, которые предоставляют актуальную информацию по коронавирусу. Кроме того, в них пользователи смогут получить ответы на наиболее актуальные и популярные вопросы.

Также стало известно, что больницы для лечения коронавируса и пневмонии объединят в единую систему. В Москве уже 10 клиник переоборудовали для диагностики и лечения COVID-19. За месяц в столице было сделано уже более 200 тысяч анализов, которые нацелены на выявление заражения.

В России начали проведение сравнительных клинических исследований для лечения пациентов с коронавирусом. Отмечается, что тесты будут проводиться лишь с согласия людей. Кроме того, Федеральное медико-биологическое агентство России разработало схему лечения при тяжелой коронавирусной пневмонии.

За последние сутки в России зафиксировали 1459 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, за все время медицинских наблюдений на территории РФ был обнаружен 10 131 человек, инфицированный коронавирусом.

