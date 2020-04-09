Штаб: больницы для лечения коронавируса и пневмонии объединят в единую систему

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, который составили главные врачи коронавирусных стационаров, создан в Москве. Медики предложили включить больницы для лечения COVID-19 и пневмонии в единую систему, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

При этом заболевание легких бактериальной природы продолжат лечить в центрах пневмонии. Эксперты объясняют, что включение стационаров в единую систему необходимо из-за нескольких причин.

Специализированные стационары для лечения пневмонии были организованы исходя из прогноза роста заболеваемости пневмонией, стандартизации лечения и лучшего контроля за его результатами. Но сейчас большинство случаев пневмонии вызваны новым коронавирусом. Эта тенденция особенно отчетливо заметна в последние несколько дней.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко добавил, что точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет 70–80%, а иногда их результаты оказываются ложноотрицательными.

"Сейчас при диагностике ключевую роль играет оценка клинической картины в сочетании с данными КТ или рентгена", – уточнил он.

Исходя из этого, Клинический комитет предложил изменить маршрутизацию пациентов. Если при эвакуации в стационар у пациента еще нет результатов теста, но при обследовании в приемном отделении выявляются КТ-признаки пневмонии-COVID 19 с характерными клиническими проявлениями, то он госпитализируется в стационар и ведется как больной с COVID-инфекцией.

"С конца февраля в нашей больнице помощь ведущих терапевтов, пульмонологов и анестезиологов-реаниматологов получают пациенты с пневмонией различной этиологии. После завершения работ по перепрофилированию и дооснащению шестого корпуса будут готовы дополнительные мощности для приема больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией", – пояснила главный врач ГКБ № 52, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.

"На основании консенсуса членов Клинического комитета по COVID-19 подписан приказ департамента здравоохранения об изменении принципов маршрутизации пациентов, диагностики и принятия клинических решений на уровне приемного отделения, в период пребывания в стационаре и при выписке больных”, – прокомментировал глава департамента Алексей Хрипун.

Сейчас пациентов с COVID-19 принимают в 13 городских стационарах. Продолжается подготовка к развертыванию госпиталей для лечения больных коронавирусной инфекцией еще в ряде московских больниц.

По данным Роспотребнадзора, в РФ под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение остаются 171 тысяча человек. К 8 апреля зарегистрировано 8 672 случая, 580 человек выздоровели. Большая часть пациентов приходится на Москву – 5 841. В стране проведено более миллиона лабораторных тестов на COVID-19.

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому. Специалист ведомства будет приезжать к заказчику. Пока услуга будет доступна платно для жителей Москвы и Подмосковья, в дальнейшем возможность распространят на все российские регионы.

С 6 апреля жители региона могут обратиться туда, чтобы сдать анализ на коронавирус по желанию, а не по медицинским показаниям. Стоимость теста без учета стоимости выезда медицинского персонала составляет 1 250 рублей.