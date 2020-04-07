Ученые открыли метод определения тяжести заболевания, вызванного COVID-19

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Ученые предложили новый эффективный способ определения тяжести заболевания, вызванного коронавирусом, сообщает газета "Известия".

Итальянские и американские ученые в ходе совместной работы выяснили, что у больных с тяжелой степенью заболевания наблюдается резкое снижение уровня тромбоцитов. Это компоненты крови, которые играют важную роль в строительстве сосудов.

Исследователи сделали вывод на основе изучения истории болезни 1779 пациентов. Стало известно, что низкое количество тромбоцитов в организме человека является надежным показателем высокой вероятности возникновения тяжелой формы заболевания.

Российские врачи и ученые по большей части согласны, что такая методика весьма эффективна. Так, научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзада подчеркнул, что если в организме снижается уровень тромбоцитов, то это свидетельствует о системных сбоях в работе организма и, следовательно, об ухудшении его состояния. Он отметил эффективность такого метода, поскольку он доступен в каждой клинической лаборатории.

Заведующий кардиохирургическим отделением Клинического центра Сеченовского университета Роман Комаров отметил, что при тяжелой форме заболевания в организме формируется синдром полиорганной недостаточности. Это в свою очередь формирует "угнетение кроветворного ростка, следствием чего является снижение количества и качества тромбоцитов".

Профессор Санкт-Петербургского​ ​ политехнического университета Петра Великого Андрей Козлов рассказал, что в настоящий момент этот фактор используется как показатель для наблюдения за здоровьем пациента при различных патологических состояниях. Он подтвердил, что снижение уровня тромбоцитов является важным сигналом об ухудшении состояния пациента. Козлов также отметил, что показатели крови могут многое сказать о том, насколько тяжело будет протекать или уже протекает заболевание.

Кроме того, в настоящий момент уже используются некоторые показатели крови при обследовании зараженного коронавирусом. В частности, специалисты исследуют их при принятии решения о переводе пациента в отделение интенсивной терапии.

Когда создадут вакцину от коронавируса

Ранее стало известно, что в России на следующей неделе появятся в продаже препараты "Фавипиравир". В Китае его применяли во время лечения коронавируса, и он доказал свою эффективность. Кроме того, специалисты из Федерального медико-биологического агентства России разработали систему лечения при тяжелой форме заболевания вследствие заражения COVID-19.

В России зафиксировали 954 случая заражения COVID-19 за прошедшие сутки. Всего за все время медицинских наблюдений на территории РФ зарегистрировали 6343 эпизода инфицирования коронавирусом.