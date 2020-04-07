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Общество

03:14

Препарат от коронавируса появится в России на следующей неделе

общество медицина безопасность наука

Фото: Depositphotos

Пробная партия препарата "Фавипиравир", показавшего хорошие результаты в Китае против коронавируса, появится на российском рынке через неделю, передает ТАСС.

Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу, планируются инвестиции в другие средства по борьбе с инфекцией.

Ранее РФПИ одобрил создание предприятия для производства "Фавипиравира". Лекарство было разработано в Японии и получило одобрение для продажи в 2014 году.

В РФПИ указали, что Китайский национальный центр развития биотехнологий доказал эффективность препарата против коронавируса клиническими исследованиями.

Отмечается, что средство показало снижение времени, в течение которого коронавирус остается в организме, с 11 до четырех дней. Также улучшилось состояние пораженных легких.

ФМБА начала испытания нового препарата от коронавирусной пневмонии

Федеральное медико-биологическое агентство России ранее разработало схему лечения при тяжелой коронавирусной пневмонии, сопровождающейся дыхательной недостаточностью.

В таких случаях предлагается применять препарат "Даларгин". Он уже зарегистрирован в России как лекарство для заживления трофических язв и защиты органов и тканей – легких, печени и поджелудочной железы.

В России за последние сутки подтвердили 954 случая коронавирусной инфекции. Таким образом, сейчас в стране насчитывается свыше 6,3 тысячи инфицированных граждан.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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