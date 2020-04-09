11 выздоровевших от COVID-19 стали донорами плазмы для лечения коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первые процедуры переливания больным с COVID-19 плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавирусной инфекции, прошли в Институте скорой помощи имени Склифосовского и городской больнице № 52. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кровь выздоровевших пациентов содержит антитела к заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных с новой инфекцией. Технологию одобрил для использования клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Москве 11 выздоровевших от COVID-19 стали донорами. Переливание получили 7 пациентов, которые сейчас проходят лечение в городских клиниках.

В разработке и тестировании участвуют НИИ скорой помощи имени Склифосовского, городская клиническая больница № 52 и Центр крови имени Гаврилова. Иммунитет доноров изучается совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В дальнейшем технологию смогут перенять другие медицинские учреждения.

Заготовка плазмы происходит следующим образом: выздоровевшие пациенты, согласные на процедуру, тщательно отбираются, обследуются, у них производят забор крови. Отбор доноров идет по строгим требованиям: наличие медицинского заключения утвержденной формы о перенесенной инфекции COVID-19, отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С, гемограмма, биохимические исследования крови, наличие исследования на содержание специфических антител в SARS-CoV-2 и ряд других требований.

Специалисты проводят анализы плазмы донора и проверяют силу иммунного ответа – насколько полезна будет их плазма для других пациентов. После этого донор в течение 40 минут проходит стандартную легкую и безболезненную процедуру плазмафереза. Один донор сможет предоставить плазму для одного-трех пациентов.

"Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса", – сообщила вице-мэр.

Сейчас пациентов с COVID-19 принимают в 13 городских стационарах. Медики предложили включить больницы для лечения нового коронавируса и пневмонии в единую систему. Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому.

По данным Роспотребнадзора, в РФ под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение остается 171 тысяча человек. За последние сутки в России подтвердили 1459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах, большинство в Москве – 857.

Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. Это на 16,8% больше, чем днем ранее. В стране проведено более миллиона лабораторных тестов на COVID-19.