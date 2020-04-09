11 выздоровевших от COVID-19 стали донорами плазмы для лечения коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Первые процедуры переливания больным с COVID-19 плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавирусной инфекции, прошли в Институте скорой помощи имени Склифосовского и городской больнице № 52. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Кровь выздоровевших пациентов содержит антитела к заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных с новой инфекцией. Технологию одобрил для использования клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В Москве 11 выздоровевших от COVID-19 стали донорами. Переливание получили 7 пациентов, которые сейчас проходят лечение в городских клиниках.
В разработке и тестировании участвуют НИИ скорой помощи имени Склифосовского, городская клиническая больница № 52 и Центр крови имени Гаврилова. Иммунитет доноров изучается совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В дальнейшем технологию смогут перенять другие медицинские учреждения.
Заготовка плазмы происходит следующим образом: выздоровевшие пациенты, согласные на процедуру, тщательно отбираются, обследуются, у них производят забор крови. Отбор доноров идет по строгим требованиям: наличие медицинского заключения утвержденной формы о перенесенной инфекции COVID-19, отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С, гемограмма, биохимические исследования крови, наличие исследования на содержание специфических антител в SARS-CoV-2 и ряд других требований.
Специалисты проводят анализы плазмы донора и проверяют силу иммунного ответа – насколько полезна будет их плазма для других пациентов. После этого донор в течение 40 минут проходит стандартную легкую и безболезненную процедуру плазмафереза. Один донор сможет предоставить плазму для одного-трех пациентов.
"Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса", – сообщила вице-мэр.
Сейчас пациентов с COVID-19 принимают в 13 городских стационарах. Медики предложили включить больницы для лечения нового коронавируса и пневмонии в единую систему. Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому.
По данным Роспотребнадзора, в РФ под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение остается 171 тысяча человек. За последние сутки в России подтвердили 1459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах, большинство в Москве – 857.
Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. Это на 16,8% больше, чем днем ранее. В стране проведено более миллиона лабораторных тестов на COVID-19.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: