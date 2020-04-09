В Роспотребнадзоре предупредили о мошенниках, предлагающих купить брошюры по коронавирусу

17:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве неизвестные под видом сотрудников санитарной службы предлагают предпринимателям приобрести брошюры о коронавирусе. В случае отказа они угрожают административным наказанием, предупредила пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу.
В ведомстве уточнили, что органы Роспотребнадзора не занимаются распространением на возмездной основе информационных материалов, брошюр, листовок по профилактике инфекционных заболеваний.
Там также напомнили, что отсутствие на объектах таких информационных материалов не является административным правонарушением. Все информационные материалы по профилактике COVID-19 можно посмотреть на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
В случае возникновения подобных мошеннических действий в ведомстве рекомендовали обращаться в полицию, а также сообщить о произошедшем в управление Роспотребнадзора по Москве через специальную форму на сайте.
Ранее сообщалось, что в столице наблюдается повышенная активность мошенников на фоне ситуации с коронавирусом. В частности, мошенники могут рассылать СМС-сообщения якобы от госорганов с требованием оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции.
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