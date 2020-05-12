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Общество

17:34

Не все российские регионы соблюдали самоизоляцию в майские праздники – Голикова

общество безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Режим самоизоляции в майские праздники соблюдали не все регионы страны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом она сообщила в ходе брифинга в Доме правительства, передает ТАСС.

"К сожалению, не все регионы страны в майские праздники четко соблюдали те правила режима самоизоляции, которые они у себя приняли", – поделилась Голикова. Она добавила, что для каждого региона РФ должен быть индивидуальный сценарий ослабления ограничений.

Так, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что режим ограничений могут снова ввести. В дальнейшем меры и ограничения зависят от эпидемиологической ситуации, отметила она.

Недавно Голикова рассказала, что Москва очень достойно справляется с ситуацией с коронавирусом.

В России за сутки было выявлено 10 899 новых случаев коронавируса. Наибольшее число случаев зарегистрировали в столице – 5 392.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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