Не все российские регионы соблюдали самоизоляцию в майские праздники – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Режим самоизоляции в майские праздники соблюдали не все регионы страны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом она сообщила в ходе брифинга в Доме правительства, передает ТАСС.

"К сожалению, не все регионы страны в майские праздники четко соблюдали те правила режима самоизоляции, которые они у себя приняли", – поделилась Голикова. Она добавила, что для каждого региона РФ должен быть индивидуальный сценарий ослабления ограничений.

Так, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что режим ограничений могут снова ввести. В дальнейшем меры и ограничения зависят от эпидемиологической ситуации, отметила она.

Недавно Голикова рассказала, что Москва очень достойно справляется с ситуацией с коронавирусом.

В России за сутки было выявлено 10 899 новых случаев коронавируса. Наибольшее число случаев зарегистрировали в столице – 5 392.