Названо условие возобновления летнего турсезона в России

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Летний туристический сезон в России может состояться при соблюдении в настоящее время россиянами ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он рассказал, что решения о постепенном снятии ограничений будут приниматься только после того, как появится тенденция к снижению заболеваемости.

"Будем надеяться, что граждане будут проявлять сознательность и все-таки соблюдать необходимые требования и самоограничения еще немного для того, чтобы мы все могли отдохнуть в нашей любимой стране", – отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

Согласно последним данным, за последние сутки в России выявили 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В стране нарастающим итогом зарегистрировано 221 344 случаев COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что говорить о снятии ограничений в столице пока рано – режим самоизоляции был продлен в Москве до 31 мая.

Известно, что после праздников возобновится работа всех промышленных предприятий и предприятий строительной отрасли.

При этом градоначальник заявлял, что кафе и кинотеатры откроются в Москве в последнюю очередь. Эти места могут представлять повышенную опасность в распространении коронавируса COVID-19.