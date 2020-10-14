Московский планетарий приостановил действие льгот для посетителей старше 65 лет

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Московском планетарии временно ввели ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Так, до 28 октября приостанавливается действие льгот для посетителей старше 65 лет. Решение принято в соответствии с распоряжением департамента культуры Москвы от 6 октября 2020 года.

В учреждении уведомили о том, что при продаже билетов кассиры могут попросить предоставить документ, в котором указана дата рождения.

"Если возраст посетителя старше 65 лет, то мы оставляем за собой право отказать в продаже билетов по льготной цене на основании распоряжения департамента культуры. Также напоминаем о необходимости соблюдать все меры безопасности. Посетить Московский планетарий можно только в маске", – сказано в сообщении.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского отменил несколько представлений, которые должны были состояться 21, 23, 28 и 30 октября.