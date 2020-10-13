Mercedes-Benz Fashion Week пройдет на отдельных площадках из-за ситуации с COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week пройдет на восьми отдельных площадках. Это связано с угрозой распространения коронавируса. Ранее неделю моды планировалось провести в Центральном выставочном зале "Манеж".

"Мы хотим избежать большого скопления людей и безукоснительно соблюсти санитарный протокол, рекомендованный из-за распространения коронавирусной инфекции. Сегодня главное – безопасность наших участников и гостей. На отдельных площадках мы сможем организовать процесс так, чтобы перчаточно-масочный режим не повлиял на атмосферу и эффективность мероприятия", – сообщили организаторы.

Прямые трансляции будут организованы из четырех городов России. Новые коллекции представят около 60 дизайнеров и домов моды. Все показы будут транслироваться в социальных сетях.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia должны были провести еще весной, с 31 марта по 4 апреля. Однако неделя моды была отменена из-за пандемии коронавируса.