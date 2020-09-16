250 тысяч человек посетили шатер "Сделано в Москве" на фестивале в Парке Горького

Фото: Москва 24/Никита Симонов

250 тысяч человек посетили шатер "Сделано в Москве" за три дня его работы на Международном фестивале "Российская креативная неделя – 2020" в Парке Горького. Там прошли презентации профессий будущего в креативных индустриях и дискуссии об их развитии.

Посетители познакомились с интерактивной картой креативных индустрий Москвы и инновационными проектами столичных компаний в этой сфере.

В круглом столе на тему "Креативные индустрии: содержание, измерение и меры поддержки" принял участие глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

"Сегодня в креативном секторе зарегистрировано более 110 тысяч компаний. В них работает порядка 470 тысяч человек. При этом доля креативных индустрий в экономике столицы составляет около 6%, но эта отрасль имеет внушительный потенциал для роста", – отметил Фурсин.

По его словам, инфраструктура поддержки и развития творческих отраслей бизнеса в Москве постепенно формируется: создан первый креативный технопарк, предусмотрены специальные субсидии, компании имеют возможность презентовать свои проекты на крупных форумах и выставках.

Шатер посетил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он познакомился с выставкой "Креативные инновации Москвы", где 16 столичных компаний представили передовые технологические решения в творческих отраслях бизнеса.

Студия интерактивного дизайна Kuflex презентовала программу, способную превратить онлайн-выступление в шоу в формате 3D. Также там присутствовал первый российский бренд платежных колец Payring, которые позволяют совершать покупки как на бесконтактных терминалах, так и онлайн.

Компания Playtronica продемонстрировала, как можно извлекать музыку из фруктов и подручных предметов, и представила посетителям экспозиции синтезатор из желе и оркестр из фруктов.

В организованной департаментом дискуссионно-образовательной программе приняли участие директор университета креативных индустрий Universal University Екатерина Черкес-заде, основатель журнала "Афиша", завкафедрой проектов в сфере культуры отделения культурологии философского факультета ВШЭ Валерий Анашвили, дизайнер и предприниматель Илья Осколков-Ценципер, президент Фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Софья Троценко, директор центра дизайна Artplay Сергей Десятов и другие.

Екатерина Черкес-заде отметила, что было важно показать все разнообразие креативных индустрий на единой площадке, обозначить их проблемы, обсудить возможности для сотворчества и точки роста для бизнеса.

Программа международного фестиваля "Российская креативная неделя" охватила 14 направлений креативных индустрий: музыку, искусство, разработку компьютерных игр, информационные технологии, компьютерную графику, моду, кино, телевидение, архитектуру и урбанистику, дизайн, маркетинг, новые медиа, издательское дело и журналистику, образование в креативных индустриях.

Организаторами мероприятия выступили ФГБУ "Роскультцентр", социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

