Фото: vk.com/futurummoscow
Московские дизайнеры представили коллекции одежды на выставке Futurum Moscow 3 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
Глава ведомства Алексей Фурсин отметил, что модный подиум был оборудован на площадке городского технопарка "Мосгормаш". Свои работы представили 13 молодых столичных дизайнеров.
"Кроме того, свои проекты в различных жанрах презентовали московские художники. Мероприятие проходило без гостей, но онлайн-трансляцию события посмотрели более миллиона раз в соцсетях и на разных платформах и сайтах, в том числе за рубежом", – сообщил Фурсин.
Отмечается, что больше всего зрителей подключилось в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирские и Калининграде. Из зарубежных городов самое многочисленное количество зрителей зафиксировали в Киеве, Франкфурте-на-Майне, Берлине и Риге.
На мероприятии московские художники создали уникальные диджитал-картины в виртуальной реальности. Также в рамках Futurum Moscow была продемонстрирована световая инсталляция из множества квадратов разного размера.
Для трансляции был создан оригинальный саунд-дизайн, разработанный искусственным интеллектом от команды MUBERT. Диджитал-художник Станислав Глазов стал автором визуальных эффектов для Futurum Moscow.
Дизайнеры показали свои капсульные коллекции. В частности, одна из участниц мероприятия Яна Сергеева представила изделия с использованием техники макраме. В свою очередь, участница Альбина Кан показала повседневные образы, в которых уличная мода Азии переплетается с русским конструктивизмом. Они были выполнены в стиле киберпанк.
Денис Бывальцев продемонстрировал коллекцию, которая представляет собой создание картины. В центре подиума художник работал над рисунком, а модели завершали сюжет. Елизавета Самсонова, дизайнер бренда NOT TODAY создала одежду со вшитыми в нее QR-кодами. С их помощью можно было посмотреть видеоролики современных московских поэтов.
Президент Национальной палаты моды Александр Шумский подчеркнул, что прошедшая выставка-презентация стала технологичной, прорывной и инновационной.
"Даже без гостей новый phygital формат мероприятия подарил зрителям такие эмоции, которых нам всем так не хватало, о чем говорит количество просмотров", – отметил Шумский.
Ранее сообщалось, что мероприятие впервые будет поддержано столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития. Сообщалось, что проект Futurum Moscow уже третий год открывает новые имена в моде и поддерживает креативные таланты будущего.
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