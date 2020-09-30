В столице 3 октября пройдет онлайн-выставка молодых дизайнеров Futurum Moscow

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве 3 октября пройдет онлайн-выставка молодых дизайнеров и художников Futurum Moscow, организаторами которой выступит Национальная палата моды при поддержке Фонда моды и департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Следить за мероприятием можно будет в социальной сети "ВКонтакте" и на других международных платформах.
"Проект Futurum Moscow уже третий год открывает новые имена в моде и поддерживает креативные таланты будущего. В программу мероприятия войдут показы дизайнеров, световые перформансы и создание граффити-объекта. Мероприятие пройдет без гостей. За трансляциями показов и созданием арт-объекта можно будет наблюдать из любой точки мира", – рассказал руководитель департамента Алексей Фурсин.
Участниками презентации станут SEYANA, BEENA, //cult.code, Agatha Ænter, k∅d, General VI, NOT TODAY, "ГИДРОПЛАН", BLANC, ANYA KHALIULINA, MAINONA FRITZ, ST by Sonya Tikhonova, CHERVONSKY. Свои капсульные коллекции они смогут представить на территории Государственного унитарного предприятия города Москвы "Научно-производственное объединение "Мосгормаш".
За музыкальное оформление мероприятия будет отвечать искусственный интеллект от команды MUBERT, автором визуальных эффектов станет digital-художник Станислав Глазов. Кроме этого, зрителям представят световую инсталляцию из множества квадратов, которую подготовят художники Алексей Новиков, Максим Карадутов и Егор Карпенко. Ее назовут "Объект #04-0.02".
Также в событии будут задействованы Андрей Aznet, Sasha RTS под псевдонимом Risui Tusui и мультидисциплинарный художник уличной волны Misha Vert.
"Futurum Moscow – про будущее моды, искусства и инноваций. Молодые таланты – новая творческая энергия мегаполиса, которая особенно необходима сейчас в момент всеобщего стресса", – рассказал президент Национальной палаты моды Александр Шумский.
Ранее сообщалось, что показ модной одежды Moschino в этом году прошел без моделей. Вместо них на подиум вышли куклы.
В связи с коронавирусом компания решила представить весеннюю коллекцию в форме дефиле марионеток. На них были настоящие наряды от-кутюр, но в миниатюрных размерах.
Бренд Moschino впервые в истории выпустил на подиум кукол
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