Историк моды прокомментировал скандал вокруг розыгрыша сумок Louis Vuitton

Розыгрыш фирменных сумок Louis Vuitton в Instagram обернулся скандалом между продюсером Яной Рудковской и певицей Ритой Дакотой. Последняя обвинила бренд в дискриминации. По словам Дакоты, ее попросили удалить публикацию из соцсети, намекнув на недостойность артистки участвовать в организации подобного конкурса. Разбираемся в произошедшем, а также выясняем, не нанесет ли скандал ущерб бренду.



Недостойна люкса?

Певица Рита Дакота 11 июля в своем Instagram опубликовала пост, в котором обвинила представителей модного дома Louis Vuitton в России и Яну Рудковскую в дискриминации. Продюсер организовала розыгрыш сумок бренда на сумму свыше миллиона рублей и в качестве соорганизаторов пригласила принять участие в нем известных блогеров. В свою очередь, одна из них пригласила Дакоту, а та – свою подругу Марию Солодар.

Для конкурса блогерам нужно было сфотографироваться с сумками бренда и опубликовать посты с одинаковым текстом. Сделать это Дакота и ее подруга не успели.

"Поэтому организатор Иван скинул нам чек от купленных для розыгрыша сумочек и попросил съездить в бутик LV сфоткаться там с аналогичными. Маша их ВИП-клиент, поэтому нас проводили в специальный апартамент бутика, мы сделали фото и в день конкурса выложили их с одинаковым для всех конкурсным текстом", – написала певица в своем Instagram.





Рита Дакота певица После чего мне позвонил Иван и в ужасе, дрожащим голосом сообщил, что в этот святой апартамент вход есть лишь у клиентов, делающих компании оборот миллион евро в год, и в Париже жуткий скандал из-за этого. Еще сказал, что сейчас там кого-то из-за меня уволят и надо удалить пост.

По словам артистки, она сразу же позвонила Солодар и рассказала ей о произошедшем, на что подруга ей ответила: "А мне организатор сказал, что все нормально и удалять не надо. Да и я в этом апартаменте была много раз, и на показы меня зовут всегда", – приводит слова подруги Дакота.

Певица делится, что вскоре ей позвонила Яна Рудковская. Продюсер объяснила, что она является организатором конкурса и круг соорганизаторов определяла именно она.

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"А меня там вообще не должно было быть, и она недоумевает, как я туда попала. Что она ВИП-клиент и друг бренда, у нее из-за меня проблемы, ей "звонит Париж", а меня там никто не знает вообще. И далее потоком высокомерного хамства несколько минут кряду доходчиво объясняет, почему я, "раздавая подписчикам сумочки "Луи", снижаю градус компании и выгляжу "дешмански", – рассказала подписчикам Дакота.

В ответ на обвинения артистки Рудковская опубликовала аудиосообщение, которое тогда отправила Дакоте. В нем поясняется, что сумки приобрела продюсер на свои деньги.





Яна Рудковская продюсер "Раздаем Louis Vuitton" вообще звучит странно. Эти вещи выкуплены мной, поэтому я имею полное право делать замечания. Я не против, чтобы вы были в круге, но я против такой подачи, формулировки. Это принижает статус акции, имидж бренда, к которому я отношусь с большим уважением. Согласитесь, когда люди попадают в апартаменты Louis Vuitton, там фотографируются не со своими сумками, а потом пишут, что раздают какие-то сумочки, – это является подлогом и заведомо ложной информацией.

Кроме того, по словам Рудковской, все, что делает сейчас Дакота, "неэтично, непрофессионально" и уже перешло границы.

"Она раздула страшный скандал, когда люди, которые не знают, как все было, поливают грязью меня, участников круга. И заказные боты обрушивают сайт любимого мной бренда и сносят наши посты", – написала Рудковская на свой страничке в соцсети.

В свою очередь, Дакота заявила, что претензий к продюсеру не имеет.

"У меня к Яне Рудковской лично нет ни единой претензии (более того, комментаторов, оскорбляющих ее цвет волос, манеру одеваться или, боже упаси, ребенка, я жестко и по делу одергиваю). Нет, она передо мной пока не извинилась, однако я заранее принимаю ее извинения, если они все же поступят", – поделилась певица с подписчиками в Instagram.



Ударит ли по тяжелому люксу

Модный скандал значительно поднял активность на странице Louis Vuitton в Instagram. Пользователи соцсети, которые солидарны с Дакотой, начали писать гневные комментарии и запустили хештеги #stopdiscrimination и #stopclassism.

В модном доме пристально наблюдают за ситуацией. Представители "Louis Vuitton Восток" прокомментировали разгоревшийся скандал.

"Компания Louis Vuitton пристально следит за происходящей ситуацией в социальных сетях и искренне сожалеет о том, что произошло. Обращаем ваше внимание, что компания Louis Vuitton не имеет никакого отношения к акции, запущенной в социальных сетях. Мы не инициировали, не поддерживали данную инициативу. Louis Vuitton является инклюзивным и демократичным брендом, который бережно хранит ценности и уважение друг к другу", – заявили представители модного дома.

Историк моды Анатоль Вовк в беседе с Москвой 24 отметил, что обе стороны по-своему правы, но не стоит мешать политику бренда и взаимоотношения людей.

"То, что произошло, – это конфликтная ситуация определенных людей, у каждой стороны своя правда. Они должны прийти к определенному решению, не нужно вмешивать сюда бренд. Пусть разбираются между собой, кто кого дискриминирует. Мы же не знаем всю ситуацию, все может быть вырвано из контекста", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что все станет понятно после официальных разъяснений флагманского бутика Louis Vuitton в Париже.





Анатоль Вовк историк моды Модный дом не хочет терять больших клиентов, таких как Яна Рудковская. При этом сказать, что бренд только для тех, у кого много денег, они тоже не могут. Мы знаем, что Louis Vuitton – бренд люксовой одежды, но при этом пропагандирует, что любой может прийти и купить их чехол в Париже, быть сопричастным к люксу. Все-таки если бы они продавали только очень дорогие вещи и не думали о людях со средней покупательской способностью, то это не приносило бы им такие большие цифры продаж по всему миру.

Кроме того, Вовк прокомментировал ситуацию с ВИП-апартаментами бутика. По словам эксперта, такие комнаты есть во многих крупных и дорогих магазинах. С их помощью бренд создает стимулирующие условия для покупок своим постоянным клиентам.

"Когда вы приходите во флагманский бутик в Париже, то там выставлена продукция разного ценового порядка, но, конечно, не абсолютно все, что может продать бренд. Во флагманском бутике есть специальное место, куда приглашают богатых клиентов, которые покупают самые дорогие вещи. Там удобно, можно примерить их, ведь Louis Vuitton – это не только сумочки. Клиенту хочется комфорта, раз он платит такие деньги. Почему бы не отвести под это отдельное место", – пояснил Вовк.

Несмотря на общественный резонанс, который вызвал конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты, ситуация вряд ли повлияет на спрос продукции модного дома, поскольку, например, в России бренд любят, уверен историк моды.

"А может быть, даже будет всплеск, люди захотят еще больше покупать. У нас носят сумки Louis Vuitton, сдувают с них пылинки, забывая, что это вещь, пусть и дорогая", – сказал Вовк.

По его словам, сумочка Louis Vuitton в России до сих пор является показателем благосостояния человека.



Соболева Илона