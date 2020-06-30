Назван самый модный размер груди

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Грудь экстремальных размеров и губы неестественной толщины больше не востребованы, теперь женщины предпочитают естественность, рассказал в интервью радио Sputnik звездный пластический хирург Гайк Бабаян.
"Мода на седьмой размер груди, на все большие размеры груди, губ, на кукольные формы лица изжила себя. Все поняли, что, в частности, большая грудь – это неэстетично и некрасиво. Сейчас тренд на естественность, все требуют максимальной натуральности и увеличивают грудь или губы в пределах разумного", – отметил Бабаян.
По его словам, сейчас самыми популярными являются второй и третий размеры груди.
"Можно сделать грудь так, чтобы она не отличалась от натуральной. Непрофессиональный человек вообще ничего не заметит даже на ощупь", – отметил эксперт.
Бабаян добавил, что губы тоже можно сделать так, что они будут выглядеть естественно.
Как рассказала главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава РФ Наталья Мантурова, после масштабных проверок в июне 2018 года и начала действия повышенных требований к оказанию медпомощи по профилю "пластическая хирургия" большинство клиник лишилось лицензий, что положительно сказалось на безопасности пациентов. По ее словам, в Минздраве отметили тенденцию снижения скандальных случаев.
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