Louis Vuitton прокомментировал скандал между Дакотой и Рудковской из-за розыгрыша сумок

Певица Рита Дакота обвинила Louis Vuitton в дискриминации, с которой столкнулась при розыгрыше фирменных сумок в Instagram.
Как сообщает РБК, в доме моды пристально наблюдают за ситуацией и сожалеют о произошедшем.
"Обращаем ваше внимание, что компания Louis Vuitton не имеет никакого отношения к акции, запущенной в социальных сетях. Мы не инициировали, не поддерживали данную инициативу. Louis Vuitton является инклюзивным и демократичным брендом, который бережно хранит ценности и уважение друг к другу", – подчеркнули в Louis Vuitton.
11 июля певица Рита Дакота опубликовала пост с обвинением представителей модного дома Louis Vuitton в России и Яны Рудковской. Речь шла о розыгрыше сумок французского бренда на сумму более миллиона рублей, который организовала Рудковская. Музыкальный продюсер пригласила в качестве соорганизаторов блогеров, одна из которых позвала Риту Дакоту, а та – подругу, веб-маркетолога Марию Солодар.
По условиям конкурса, блогеры должны были сфотографироваться с сумками Louis Vuitton и сделать посты с одинаковым текстом, однако Дакота и Солодар сделать этого не успели. Организатор Иван прислал девушкам чек от купленных сумок и попросил съездить в бутик Louis Vuitton, чтобы сняться с такими же экземплярами. В пространстве бренда девушек проводили в специальные апартаменты.
Певица рассказала, что позднее ей позвонил Иван, заявив, что вход туда есть лишь у клиентов, делающих компании миллион евро оборот в год, и в Париже из-за этого разгорелся скандал. Ее просили удалить пост. В то же время Солодар утверждала, что ей организатор сказал, что все нормально.
Затем певице позвонила Яна Рудковская, сообщив, что организатор круга на самом деле она, а Риты Дакоты там быть не должно.
"Далее потоком высокомерного хамства несколько минут кряду "доходчиво объясняет", почему я, "раздавая подписчикам сумочки Луи", снижаю градус компании и выгляжу "дешмански". Также Яна прикрепила сообщение от некоей Евгении, управляющей Louis Vuitton на территории России и некоторых стран Восточной Европы, и пригрозила, что "если у меня есть вопросы, то и Евгения может мне объяснить, почему это от меня выглядит "дешмански" и ужасно", – заявила певица.
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