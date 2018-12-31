Магазин Louis Vuitton в центре Москвы ограбили на 7 миллионов рублей

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Магазин Louis Vuitton ограбили в центре столицы, преступника разыскивают, передает РИА Новости.

Информация о случившемся поступила от охранника магазина на Большой Дмитровке в 8:30. Он рассказал, что в 8:10 пришел на работе и увидел, что магазин открыт, а деньги пропали.

Точная сумма устанавливается, началась проверка. Правоохранители уточнили, что из магазина похитили 7 миллионов рублей.