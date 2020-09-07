Наталья Сергунина пригласила молодых дизайнеров поучаствовать в выставке Futurum Moscow

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прием заявок на выставку-презентацию молодых дизайнеров и художников Futurum Moscow открыли в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра города Наталью Сергунину.

Она рассказала, что мероприятие состоится 3 октября в дистанционном формате.

"Приглашаем молодые московские бренды поучаствовать в выставке. И, конечно же, приглашаем всех желающих посмотреть показы перспективных дизайнеров. Оценивать коллекции вместе со зрителями будут международные эксперты, байеры, блогеры и журналисты", – рассказала Сергунина.

Выставка-презентация проводится при поддержке Национальной палаты моды и столичного департамента предпринимательства инновационного развития. Как сообщил глава ведомства Алексей Фурсин, Futurum Moscow организован как центр притяжения для московской творческой молодежи. По его словам, мероприятие привлекает все больше внимания как в России, так и за рубежом.

"Правительство Москвы оказывает поддержку представителям креативных индустрий. Им компенсируют до 50 процентов затрат на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, на продвижение на отечественных маркетплейсах", – сказал Фурсин.

Он добавил, что с условиями и перечнем документов можно ознакомиться на специальном сайте столичного правительства для предпринимателей Москвы.

В свою очередь президент Национальной палаты моды Александр Шумский отметил, что на столичном подиуме будут представлены креативные локальные бренды.

"Опыт Национальной палаты моды на протяжении последних лет доказывает, что будущее индустрии – за новым поколением дизайнеров", – подчеркнул Шумский.

Сообщается, что заявки принимаются до 22 сентября. Участие в выставке бесплатное, подать заявки на него могут московские дизайнеры.

На Futurum Moscow будут отобраны 10 участников. Они покажут свои капсульные коллекции. Также современные молодые художники смогут представить несколько созданных для мероприятия арт-работ.

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