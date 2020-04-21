Дизайнер рассказал, как изменится мода после самоизоляции

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Режим самоизоляции кардинально не изменит вкусы россиян, но влияние будет ощутимо, рассказал дизайнер Игорь Чапурин. Об этом сообщает News.ru.

Он отметил, что комфортный спортивный стиль уже давно популярен.

"Но, как мне кажется, вынужденный home style, в котором на карантине живут очень многие, напротив, стимулирует у покупателей желание приобрести одежду другого формата – нарядные платья, сложные жакеты, идеально сидящие брюки и так далее", – сказал дизайнер.

По его словам, людям захочется красивой и изысканной одежды.

Кроме того, Чапурин выразил мнение, что приметами нового стиля станут экологичность и ответственное потребление.

"Находясь в самоизоляции, люди все больше понимают ценность простых, естественных вещей – семьи, здоровья, близких", – отметил он. По словам Чапурина, ажиотажное потребление становится немодным.

Ранее сообщалось, что департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы компенсирует часть затрат дизайнеров на подготовку к неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин заявил, что в столице скорректировали перечень мероприятий, сроки проведения которых позволяют претендовать на выплату. По его словам, данный механизм поможет покрыть до 50% понесенных расходов.