Дизайнерам в Москве компенсируют 50% затрат на участие в Mercedes-Benz Fashion Week

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы компенсирует часть затрат дизайнеров на подготовку к неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин заявил, что в столице скорректировали перечень мероприятий, сроки проведения которых позволяют претендовать на выплату.
"Мы изменили сроки проведения мероприятий, расходы на участие в которых можно компенсировать с помощью субсидий правительства Москвы. Раньше в этот перечень входили события, состоявшиеся после 1 октября 2019 года. Теперь можно компенсировать затраты на участие в мероприятиях, проходивших в период с 1 января прошлого года до момента подачи заявки", – заявил специалист.
По словам Фурсина, данный механизм поможет покрыть до 50% понесенных расходов. Подать заявку участники могут до 29 мая текущего года.
Как отметил президент Национальной палаты моды Александр Шумский, распоряжение действует не только в отношении мероприятия, которое должно было пройти в 2020 году, но и для двух мероприятий в марте – апреле и октябре 2019 года.
Об отмене недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia стало известно 16 марта. Решение было принято после того, как сотрудники Национальной палаты моды ежедневно мониторили и анализировали ситуацию с распространением COVID-19, консультировались со специалистами Роспотребнадзора и санитарных служб города.
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