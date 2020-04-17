Дизайнерам в Москве компенсируют 50% затрат на участие в Mercedes-Benz Fashion Week

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы компенсирует часть затрат дизайнеров на подготовку к неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин заявил, что в столице скорректировали перечень мероприятий, сроки проведения которых позволяют претендовать на выплату.

"Мы изменили сроки проведения мероприятий, расходы на участие в которых можно компенсировать с помощью субсидий правительства Москвы. Раньше в этот перечень входили события, состоявшиеся после 1 октября 2019 года. Теперь можно компенсировать затраты на участие в мероприятиях, проходивших в период с 1 января прошлого года до момента подачи заявки", – заявил специалист.

По словам Фурсина, данный механизм поможет покрыть до 50% понесенных расходов. Подать заявку участники могут до 29 мая текущего года.

Как отметил президент Национальной палаты моды Александр Шумский, распоряжение действует не только в отношении мероприятия, которое должно было пройти в 2020 году, но и для двух мероприятий в марте – апреле и октябре 2019 года.

Об отмене недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia стало известно 16 марта. Решение было принято после того, как сотрудники Национальной палаты моды ежедневно мониторили и анализировали ситуацию с распространением COVID-19, консультировались со специалистами Роспотребнадзора и санитарных служб города.

