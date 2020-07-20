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Москва 24

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Общество

17:37

Москва 24: итоги Всероссийского конкурса молодых дизайнеров

пресс-конференция общество

Фото: Москва 24

21 июля состоится конференция, посвященная итогам Всероссийского конкурса молодых дизайнеров "Маска.арт".

Конкурс проходил с 25 мая по 20 июля. Свои работы на нем представили участники из 39 субъектов Российской Федерации, а также из Белорусии и Киргизии.

Победители конкурса получат дополнительные баллы при поступлении в бакалавриат или магистратуру РГУ имени Косыгина, стажировки в ведущих домах моды и на крупных отраслевых предприятиях. Главная награда – участие в Неделе моды в Москве.

Об итогах конкурса расскажут:

  • ректор РГУ имени Косыгина, вице-президент Национальной академии индустрии моды, почетный член Российской академии художеств Валерий Белогородский;
  • председатель жюри конкурса, российский кутюрье, народный художник РФ, заслуженный деятель искусств РФ Валентин Юдашкин;
  • председатель Союза дизайнеров России, член жюри конкурса Виталий Ставицкий;
  • пресс-секретарь конкурса Владислав Устиненков.

Смотрите трансляцию 21 июля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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