Москва 24: итоги Всероссийского конкурса молодых дизайнеров

Фото: Москва 24

21 июля состоится конференция, посвященная итогам Всероссийского конкурса молодых дизайнеров "Маска.арт".

Конкурс проходил с 25 мая по 20 июля. Свои работы на нем представили участники из 39 субъектов Российской Федерации, а также из Белорусии и Киргизии.

Победители конкурса получат дополнительные баллы при поступлении в бакалавриат или магистратуру РГУ имени Косыгина, стажировки в ведущих домах моды и на крупных отраслевых предприятиях. Главная награда – участие в Неделе моды в Москве.

Об итогах конкурса расскажут:



ректор РГУ имени Косыгина, вице-президент Национальной академии индустрии моды, почетный член Российской академии художеств Валерий Белогородский;

председатель жюри конкурса, российский кутюрье, народный художник РФ, заслуженный деятель искусств РФ Валентин Юдашкин;

председатель Союза дизайнеров России, член жюри конкурса Виталий Ставицкий;

пресс-секретарь конкурса Владислав Устиненков.

Смотрите трансляцию 21 июля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.