Цирк на проспекте Вернадского отменил спектакли из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Из-за ситуации с коронавирусом Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского отменил несколько представлений. Речь идет о показах в октябре. Об этом говорится на сайте цирка.
Отмечается, что учреждение отменит мероприятия, запланированные на 21, 23, 28 и 30 октября.
"В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции и в целях предупреждения ее распространения мы приняли непростое для нас решение – отменить спектакли", – сказано в сообщении.
Купленные билеты можно вернуть согласно правилам.
Ранее сообщалось, что неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week пройдет на восьми отдельных площадках. Это также связано с угрозой распространения коронавируса.
Прямые трансляции будут организованы из четырех городов России. Новые коллекции представят около 60 дизайнеров и домов моды. Все показы будут транслироваться в социальных сетях.
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