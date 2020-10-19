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16:10

Приобрести билеты в Московский зоопарк теперь можно только онлайн

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 19 октября купить билет в Московский зоопарк можно только онлайн, так как с этого дня кассы не работают, сообщили в пресс-службе зоопарка.

"Для безопасности наших гостей на основании приказа департамента культуры города кассы Московского зоопарка будут закрыты. Приобрести билеты можно через сайт mos.ru", – говорится в сообщении.

Электронный билет нужно будет предъявить контролеру при входе в зоопарк. Льготные категории граждан должны иметь при себе документ, подтверждающий льготу. В пресс-службе также напомнили посетителям о необходимости соблюдения социальной дистанции и средствах индивидуальной защиты.

С 1 октября Московский зоопарк сократил часы работы из-за изменения светового дня. Теперь его можно посетить с 9:00 до 19:00. Кассы работают до 18:00.

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