Жители столицы показали панду из Московского зоопарка

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Зрители Москвы 24 показали панду Жуи из Московского зоопарка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.