Ученый рассказал, когда Солнце начнет угрожать Земле

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В будущем Солнце будет становиться все теплее и через несколько сотен миллионов лет станет угрожать Земле перегревом, рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

"Наша звезда, когда родилась, была более холодной, чем сейчас. Со временем она постепенно разогревается и поток излучения от нее растет. По современным понятиям Солнце начнет угрожать Земле уже через несколько сотен миллионов лет, так как поток тепла, который будет поступать от него, станет чрезмерным для современного климата Земли", – передает слова ученого РИА Новости.

По словам Петруковича, у человечества есть достаточно времени, чтобы придумать способы решения этой проблемы, – улететь на другую планету, научиться регулировать атмосферу Земли. Он уточнил, что возраст Солнца составляет около 4,5 миллиарда лет и впереди у него еще столько же лет жизни в текущем состоянии.

"Это типичный цикл жизни такой звезды. Когда оно подойдет к финальной стадии, то начнет превращаться в красного гиганта, расширится и, возможно, даже поглотит Землю", – заключил Петрукович.

Ранее специалисты из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщили о мощнейшей за три года вспышке на Солнце, которая произошла в минувшее воскресенье. По словам специалистов, это случилось на отвернутом от Земли полушарии звезды, поэтому сложно в полной мере оценить силу явления.