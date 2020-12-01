Ученые заявили, что Земля приближается к сверхмассивной черной дыре

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Ученые из японской Национальной астрономической обсерватории составили трехмерную карту галактики и выяснили, что Земля движется к сверхмассивной черной дыре быстрее, чем считалось ранее. Об этом сообщает "Экспресс газета".
По данным исследователей, планеты находятся ближе к черной дыре на 2 тысячи световых лет. Что касается скорости, то речь идет о разнице сразу в 7 километров в секунду.
Специалисты подчеркнули, что новые данные – не повод для паники, а демонстрация возможностей проекта VERA, который позволяет более точно определять объекты, расстояния и скорость в космосе.
Суть системы VERA заключается в обобщенной работе всех телескопов Японии. Площадь обзора в данном случае возрастает на 2 300 километров. В частности, экспертам удалось узнать, что Земля вращается вокруг центра Солнечной системы со скоростью 227 километров в секунду.
В начале ноября научный журнал Physical Review E опубликовал статью о том, как российским, французским и японским ученом удалось впервые получить аналоги веществ из окрестностей черной дыры. Эксперимент проводился в лабораторных условиях.
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