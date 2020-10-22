Ученые заявили о слабом вращении черной дыры в центре Млечного Пути

Фото: depositphotos/Juric.P
Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути вращается очень медленно или вообще стоит на месте, сообщает научный журнал Astrophysical Journal Letters со ссылкой на ученых.
К данному выводу исследователи пришли после того, как изучили характер движения звезд возле нее. Ученые отметили, что скорость вращения объекта Sgr A не может превышать 10% от максимально допустимой для черных дыр.
Исследователи подчеркнули, что в случае большей скорости вращения черной дыры в центре Млечного Пути многие орбиты небесных тел были бы нестабильны. Ученые обнаружили, что в момент максимального сближения объектов с черной дырой скорость их вращения может достигать околосветовых показателей. Дальнейшие их перемещения сильно зависят от вращения черной дыры вокруг своей оси.
Слабые изменения в скорости объектов, находящихся вокруг Sgr A, и указали ученым на то, что вращение этой черной дыры имеет низкую скорость. Кроме того, на медленное вращение также указывает отсутствие джетов – мощных выбросов плазмы из "пережеванной" материи, которая окружает черную дыру.
Ученые отметили, что вокруг нее вращается множество звезд, некоторые из которых постепенно сближаются с ней. В результате притяжения звезда разрывается на части – в таком случае возникает мощная вспышка света и других электромагнитных волн.
Сообщается, что Sgr A находится на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли и в 4 миллиона раз тяжелее Солнца.
Ранее американские и немецкие астробиологи обнаружили 24 планеты, которые по климатическим, физическим и возрастным критериям подходят для жизни гораздо больше, чем Земля. Для этого они тщательно исследовали 4,5 тысячи известных экзопланет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: