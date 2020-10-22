Ученые заявили о слабом вращении черной дыры в центре Млечного Пути

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Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути вращается очень медленно или вообще стоит на месте, сообщает научный журнал Astrophysical Journal Letters со ссылкой на ученых.

К данному выводу исследователи пришли после того, как изучили характер движения звезд возле нее. Ученые отметили, что скорость вращения объекта Sgr A не может превышать 10% от максимально допустимой для черных дыр.

Исследователи подчеркнули, что в случае большей скорости вращения черной дыры в центре Млечного Пути многие орбиты небесных тел были бы нестабильны. Ученые обнаружили, что в момент максимального сближения объектов с черной дырой скорость их вращения может достигать околосветовых показателей. Дальнейшие их перемещения сильно зависят от вращения черной дыры вокруг своей оси.

Слабые изменения в скорости объектов, находящихся вокруг Sgr A, и указали ученым на то, что вращение этой черной дыры имеет низкую скорость. Кроме того, на медленное вращение также указывает отсутствие джетов – мощных выбросов плазмы из "пережеванной" материи, которая окружает черную дыру.

Ученые отметили, что вокруг нее вращается множество звезд, некоторые из которых постепенно сближаются с ней. В результате притяжения звезда разрывается на части – в таком случае возникает мощная вспышка света и других электромагнитных волн.

Сообщается, что Sgr A находится на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли и в 4 миллиона раз тяжелее Солнца.

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