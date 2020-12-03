Астрономы зафиксировали около тысячи загадочных круглых объектов

Фото: Ray P. Norris et al., 2020
Астрономы из Австралии обнаружили в космосе около тысячи загадочных круглых объектов. Об этом говорится в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia.
Специалисты заметили в небе круги радиоизлучения, похожие на дымовые кольца. Сначала астрономы пришли к мнению, что это артефакты, вызванные ошибками при программной обработке, однако вскоре наличие подобных объектов в космосе подтвердили и другие радиотелескопы.
"Это непростая работа, потому что сигналы от ORC очень слабые и их трудно найти. Наша команда проводит мозговой штурм, надеясь на момент эврики, когда у кого-то из нас или, возможно, у кого-то еще внезапно появится вспышка озарения, которая решит загадку", – сказал профессор Университета Западного Сиднея Рэй Норрис.
По его мнению, радиокруги могли образоваться в небе в результате ударных волн от взрывов в далеких галактиках, быстрых радиовсплесков или столкновений нейтронной звезды и черной дыры. При этом точных версий их происхождения у ученых пока нет.
Ранее ученые международной коллаборации "Борексино" доказали существование еще одного источника энергии Солнца. С помощью эксперимента они установили на звезде термоядерные реакции CNO-цикла. По словам специалистов, этот процесс провоцирует появление солнечных нейтрино – эти частицы и были зафиксированы в момент исследования.
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