Астрономы зафиксировали около тысячи загадочных круглых объектов

Фото: Ray P. Norris et al., 2020

Астрономы из Австралии обнаружили в космосе около тысячи загадочных круглых объектов. Об этом говорится в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia.

Специалисты заметили в небе круги радиоизлучения, похожие на дымовые кольца. Сначала астрономы пришли к мнению, что это артефакты, вызванные ошибками при программной обработке, однако вскоре наличие подобных объектов в космосе подтвердили и другие радиотелескопы.

"Это непростая работа, потому что сигналы от ORC очень слабые и их трудно найти. Наша команда проводит мозговой штурм, надеясь на момент эврики, когда у кого-то из нас или, возможно, у кого-то еще внезапно появится вспышка озарения, которая решит загадку", – сказал профессор Университета Западного Сиднея Рэй Норрис.

По его мнению, радиокруги могли образоваться в небе в результате ударных волн от взрывов в далеких галактиках, быстрых радиовсплесков или столкновений нейтронной звезды и черной дыры. При этом точных версий их происхождения у ученых пока нет.

