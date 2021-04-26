Площадка "Парк неба" в Московском планетарии откроется 1 мая

Фото: Москва 24

Астрономическая площадка "Парк неба" с самым большим телескопом в городе откроется для посетителей в Московском планетарии 1 мая. Об этом говорится на сайте планетария.

Как отмечается, посетители смогут увидеть уникальную коллекцию солнечных часов.

"Ни с чем не сравнимый вид вращающихся серебристых куполов башен-обсерваторий, дуги небесных сфер, индийская крылатая лестница в небо Самрат Янтра, каменное кольцо Стоунхенджа, пирамида Хеопса, глобусы – земной и небесный, полярный зонт, геоскоп, Московский меридиан – вот лишь неполный перечень экспонатов "Парка неба", живописного уголка истории познания Земли и неба", – говорится в сообщении.

Площадка "Парк неба" будет работать с 1 мая по 30 сентября с 11:00 до 21:00 по билету в Большой звездный зал и по индивидуальному билету. Узнать правила посещения можно на сайте Московского планетария.

Ранее сообщалось, что астрономам при помощи австралийского радиотелескопа MWA удалось наблюдать в космосе загадочное явление, которое напоминало на радиочастотном изображении медузу. Ученые поделились результатами наблюдений и рассказали о возможной природе космического явления.