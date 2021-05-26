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Наука

19:23

В РПЦ призвали не придавать особого значения солнечному и лунному затмениям

наука религия

Фото: depositphotos/solarseven

Глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) призвал не искать знаков свыше в астрономических явлениях. Об этом сообщает РИА Новости.

"Митрополит Филарет (Дроздов) в свое время сказал: церковь никогда не будет во вражде со знанием и никогда не будет в союзе с невежеством. Это в отношении затмений светил и всякого рода явлений материального мира", – заявил священнослужитель.

По словам иеромонаха, для некоторых верующих свойственно легитимизировать собственные ошибки, заблуждения и недоумения.

Представитель Русской православной церкви добавил, что поводом для развития суеверий могут быть благоприятные жизненные обстоятельства. В тяжелые годы, считает Макарий, у россиян не было времени на предрассудки.

Ранее стало известно, что в районе 14:19 по московскому времени произошло полное лунное затмение. В России его могли наблюдать жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока. Фото необычного явления также опубликовал "Роскосмос".

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