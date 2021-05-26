"Роскосмос" опубликовал снимок редкого суперлуния

Фото: roscosmos.ru

Российский спутник "Аист-2Д", находящийся на орбите Земли, сфотографировал суперлуние. Снимок опубликовал "Роскосмос" на своем сайте.

"Утром 26 мая 2021 года Луна подошла к Земле на самое близкое в этом году расстояние – данное явление называют суперлунием. Российский опытно-технологический малый космический аппарат "Аист-2Д", находящийся на высоте 490 километров от поверхности Земли, сфотографировал в этот момент наш естественный спутник", – говорится в сообщении.

Космический аппарат "Аист-2Д" массой 534 килограмма был запущен 28 апреля 2016 года ракетой-носителем "Союз-2.1а" в рамках первой пусковой кампании с космодрома Восточный. Оператором спутника является предприятие "Роскосмоса" ракетно-космический центр "Прогресс". "Аист-2Д" предназначен для дистанционного зондирования нашей планеты с орбиты.

Ранее сообщалось, что Московский планетарий с 26 мая запускает летний лекторий на открытом воздухе. Все желающие смогут послушать лекции о космосе на самой большой в столице астрономической площадке "Парк неба", находящейся на крыше планетария.