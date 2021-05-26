Психолог рассказала, как не поддаться влиянию лунного затмения

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко рассказала Москве 24, как легче перенести лунное затмение 26 мая впечатлительным людям.

"Любая информация, любые предсказания всегда влияют на людей очень впечатлительных и мнительных, которые ищут внешнюю поддержку в информационном поле. Новость о лунном затмении такая же, как и новость о ретроградном Меркурии или о параде планет. Конечно, человек, который на это ориентирован, будет все свои удачи или неудачи связывать с тем, что происходит в природе", – заявила Овчаренко в беседе с Москвой 24.

Вместе с тем не стоит совсем пренебрегать влиянием Луны на человека, как на биологическую систему, отметила эксперт. По словам психолога, в этот день физически человек может себя почувствовать некомфортно.





Лариса Овчаренко кандидат психологических наук Но с точки зрения удачи в делах и всего прочего – это больше всего зависит от нас. Если человек ищет внешнюю опору отрицательную и говорит, что в полнолуние или затмение ничего нельзя делать, то он и получит такой результат. Здесь сильное влияние оказывает самонастрой: как я воспринимаю информацию, как к ней отношусь. Нервничать никогда не стоит в принципе.

Восприимчивым людям специалист порекомендовала критически относиться к получаемой информации. "Если человек очень впечатлительный, то надо себя в потоке информации оградить, чтобы не подвергаться лишним переживаниям", – подытожила собеседница Москвы 24.

Ранее сообщалось, что 26 мая жители Земли смогут наблюдать полное лунное затмение. По словам астрономов, каждое полушарие нашей планеты может видеть такое явление не чаще, чем раз в 12 лет.

Уточняется, что затмение так называемой Суперлуны в этом году будет наблюдаться в среду с 12:45 до 15:53 по московскому времени.

В России затмение смогут увидеть жители Дальнего Востока. На территории Хабаровского края, Приморья, а также Камчатки и Чукотки вечером будет видна полная фаза. На западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии также будут видны полные и частичные фазы.

