Астролог рассказала, что нельзя делать в полное лунное затмение 26 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Астролог Светлана Драган рассказала Москве 24, как вести себя в полное лунное затмение 26 мая. По словам эксперта, в это время не стоит принимать серьезные решения – лучше всего быть наблюдателем.

Ранее сообщалось, что 26 мая невооруженным глазом можно будет увидеть полную фазу затмения Луны. В большинстве регионов России оно придется на дневное время и только на Дальнем Востоке будет видно вечером. Короткую полную фазу затмения вечером смогут увидеть жители Хабаровского и Приморского края, Камчатки, Чукотки и прилегающих к ним территорий. По данным Московского планетария, полнолуние наступит в 14:14 по столичному времени.

"В это время ярко высвечиваются все обстоятельства, причины... Стоит просто рассматривать все происходящее, как будто бы временно включили яркий свет. Но лучше не действовать, потому что чрезмерная эмоциональность будет повышена настолько, что в общем-то рассчитывать на адекватность восприятия, какое-то понимание, терпение людей довольно сложно", – объяснила астролог.





Светлана Драган астролог Мы будем находиться не только в серьезном лунном затмении, а в череде таких состояний планет, когда любые действия не столь эффективны: ни покупки, ни вложения, ни инвестиции любого рода, ни кредиты, ни возможность дать взаймы – все это не принесет того эффекта, а может только создать проблему. И со словами тоже нужно быть осторожными.

Кроме того, эксперт порекомендовала с терпением относиться к людям, которые не выдерживают эмоционального прессинга, вызванного астрономическим событием. При этом, по ее словам, для тех, кто родился 26 мая или в районе этой даты, затмение говорит о том, что судьба открывает для них новые горизонты.

"Если в это время у вас день рождения, то, конечно, это время закладки программы на ваше раскрытие. Если вы представляете себе, как бы хотели раскрыться, то внутри себя эту программу проговорите, напишите, нарисуйте, и тогда это будет примерно так, как вы задумали", – объяснила астролог.

Ранее на Земле зафиксировали крупнейшую за последние два года магнитную бурю. Она произошла 12 мая текущего года. Пик явления пришелся на временной промежуток между 15:00 и 21:00 по московскому времени.