Космонавт заснял с борта МКС редчайшее сближение Юпитера и Сатурна

Фото: twitter.com/KudSverchkov
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), запечатлел на фото сближение Сатурна и Юпитера, которое происходило в последний раз почти 800 лет назад. Об этом сообщает "Экспресс газета".
Фотографию редчайшего астрономического события Кудь-Сверчков опубликовал на своей странице в Twitter.
"21 декабря состоялось интересное астрономическое событие – Юпитер и Сатурн "соединились" на небосводе впервые за 794 года! Вчера вечером их разделяли всего 6 угловых минут (для примера – это 1/5 часть диска Луны), и невооруженным глазом они были видны как яркая двойная звезда", – написал космонавт.
Таким образом, в последний раз такое событие наблюдалось в 1226 году.
Как сообщалось, факт встречи планет накануне западного Рождества породил немало теорий о том, что их соединение – это и есть Вифлеемская звезда, о которой говорилось в Новом завете.
В день зимнего солнцестояния произойдет сближение Юпитера с Сатурном
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