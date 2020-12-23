Космонавт заснял с борта МКС редчайшее сближение Юпитера и Сатурна

Фото: twitter.com/KudSverchkov

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), запечатлел на фото сближение Сатурна и Юпитера, которое происходило в последний раз почти 800 лет назад. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Фотографию редчайшего астрономического события Кудь-Сверчков опубликовал на своей странице в Twitter.

"21 декабря состоялось интересное астрономическое событие – Юпитер и Сатурн "соединились" на небосводе впервые за 794 года! Вчера вечером их разделяли всего 6 угловых минут (для примера – это 1/5 часть диска Луны), и невооруженным глазом они были видны как яркая двойная звезда", – написал космонавт.

Таким образом, в последний раз такое событие наблюдалось в 1226 году.

Как сообщалось, факт встречи планет накануне западного Рождества породил немало теорий о том, что их соединение – это и есть Вифлеемская звезда, о которой говорилось в Новом завете.