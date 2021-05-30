Астроном назвал дату полного лунного затмения в Москве

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Ближайшее полное лунное затмение в Москве можно будет наблюдать 7 сентября 2025 года, рассказал старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников, передает РИА Новости.

Астроном также напомнил, что в 2023 году произойдет частичное лунное затмение, при котором "тень едва-едва заденет" Луну.

В этом году полное лунное затмение было 26 мая, но наблюдать его могли только жители Дальнего Востока.

Ранее Угольников рассказал, что 10 июня текущего года москвичи смогут увидеть частичное солнечное затмение, при котором Луна перекроет почти треть диаметра солнца, при этом жители Якутии смогут наблюдать первое за последние полвека редкое кольцеобразное солнечное затмение.