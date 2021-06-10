Москвичам рассказали, как наблюдать за солнечным затмением без вреда для глаз

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала Москве 24, когда и при помощи каких приспособлений жители столицы могут наблюдать за солнечным затмением без вреда для глаз.
По прогнозам ученых, увидеть астрономическое явление можно будет 10 июня. Оно произойдет в 13:40 по московскому времени. Затмение начнется в Северной Америке и закончится на российском Дальнем Востоке. Кольцеобразная фаза в России будет видна в Якутии и на Чукотке.
"В Москве можно будет наблюдать частные фазы затмения, то есть будет видна часть солнечного диска, закрытая Луной. Это можно сделать примерно с 13:20. В это время Луна начнет потихонечку заползать на диск Солнца и заслонять его", – объяснила Рублева.
По словам специалиста, разглядеть явление можно и невооруженным глазом, но лучше все же делать это через специальный фильтр, чтобы не навредить себе.
"Есть старинный способ: закоптить стеклышко, чтобы оно стало черным, и сквозь него смотреть. Или же использовать специальные солнечные фильтры – они продаются", – уточнила Рублева.
Также разглядеть затмение помогут телескопы и бинокли, у которых есть плотный солнечный фильтр, добавила она. "Обычные темные очки не помогут, потому что они пропускают очень много солнечного света, а смотреть напрямую на солнце для глаз вредно", – подытожила научный директор Московского планетария.
Ранее сообщалось, что 26 мая жители Земли могли стать свидетелями сразу трех редких астрономических явлений: полнолуния, суперлуния и лунного затмения.
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