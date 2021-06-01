Астропсихолог рассказала, кому следует быть осторожными в период ретроградного Меркурия

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Астропсихолог Инга Лозанчич рассказала Москве 24, кому в период ретроградного Меркурия (с 30 мая по 23 июня. – Прим. ред.) следует быть особенно бдительным.
"Осторожными следует быть тем людям, которые легко впадают в панику, доверчивы и восприимчивы к гипнозу", – сказала эксперт.
Вместе с тем, по мнению астропсихолога, сохранять особую бдительность следует людям, рожденным под знаками Рыбы и Близнецы.
Вместе с тем притормозить эксперт порекомендовала Девам и Стрельцам. "Знак Дева находится под управлением планеты Меркурий, его представители мыслят детально, конкретно и хотят выполнить задуманное в совершенстве. Но ретроградный Меркурий затрудняет практическую деятельность, поэтому совет Девам-перфекционистам: учитывайте отклонения от плана и не сильно нервничайте из-за значимых для вас деталей, которыми пришлось пожертвовать", – объяснила Лозанчич.
Стрельцам же астропсихолог посоветовала не планировать в этот период много нового, сдерживать свою гигантоманию по части новых заоблачных проектов и задач.
Для людей, рожденных в период ретроградного Меркурия, это звездный час, подчеркнула эксперт. "Те, у кого в натальных картах ретроградный Меркурий, обладают нестандартным мышлением. Это отличный период проявить индивидуальность, показать свой совершенно особый подход, который в итоге поможет вывести дело на новый уровень", – сказала она.
Однако, по словам астропсихолога, в июне бдительность необходима всем, поскольку период ретроградного Меркурия – время подмен, иллюзий, заблуждений, неправильных суждений. В это время человек может быть подвержен влиянию своих неясных ощущений, которые способны увести совсем не туда, куда нужно, добавила Лозанчич.
Ранее старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников рассказал, что россияне 10 июня смогут увидеть частичное солнечное затмение. По словам астронома, при такой затененности Солнца на Земле не потемнеет, максимум затмения в Москве придется на 14:27 местного времени. В это время Луна перекроет 27% диаметра Солнца, которое станет похоже на "откушенное яблоко". В этот же день, отметил Угольников, жители северо-востока Якутии смогут наблюдать кольцеобразное 94-процентное затмение.
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