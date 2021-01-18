Все программы РУДН проверят из-за появления курса по астрологии

13:08
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
РУДН намерен проверить содержание всех программ Института повышения квалификации и переподготовки кадров. Ранее на сайте университета была информация о готовящемся курсе по астрологии, сообщает ТАСС.
"В РУДН инициирована проверка содержания всех программ, реализуемых ИППК, на предмет соответствия заявленным компетенциям и стандартам", – заявил ректор РУДН Олег Ястребов. По его словам, работники высшего учебного заведения, спровоцировавшие данную дисциплину, получат дисциплинарное взыскание.
Выяснилось, что пакет документов об открытии такой программы допобразования не прошел нужную экспертизу, а также процедуру утверждения. Ректор РУДН обратил внимание, что астрология никогда не была научным направлением университета.
Ястребов уточнил, что вероятность создания познавательного курса основывалась на анализе поисковых запросов пользователей Сети, так как "астрологию" чаще всего искали.
"К сожалению, вместо познавательного материала об астрологии и астрономии были предоставлены материалы на уровне "подвальная эзотерика", – заключил он.
Ранее в Госдуме предложили освободить от ЕГЭ желающих учиться в колледжах. На общественное обсуждение были представлены новые варианты единого государственного экзамена, которые были подготовлены Федеральным институтом педагогических измерений.
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