Астролог рассказала, как без потерь пережить период ретроградного Меркурия

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Астропсихолог Инга Лозанчич в интервью Москве 24 рассказала, чем лучше заняться в ретроградный Меркурий, период которого начнется 30 января и завершится 21 февраля, а с какими делами следует повременить.
"Пришла пора сделать то, что вы давным-давно откладывали, когда-то начинали и бросали. В этот период очень уместно закрывать какие-то оборванные связи, которые нередко и сами всплывают: люди из прошлого, дружба, любовь, отношения самого разного уровня. Какие-то темы, чем человек хотел заниматься, например вот я буду рисовать, научусь играть на гитаре, навещу свою бабушку. Пришло время все осуществить", – сказала она.
А вот с покупками, особенно такими крупными, как автомобиль, пока лучше всего повременить, уверена астропсихолог: есть риск приобрести вещь со скрытым браком или разочароваться в покупке.
"Исключение – те вещи, на которые сделана значительная скидка. Но при выборе лучше повнимательнее их осмотреть и сохранить чек", – добавила она.
Затевать новые проекты или менять работу специалист также не рекомендует, поскольку все, что происходит в период ретрограда, недолговечно.
"Убывающая луна не лучшее время, когда стоит засевать новые семена. Если же вы решаетесь принять предложение (либо вынуждены его принять), стоит быть морально готовым к каким-то изменениям, например условиям работы или вознаграждению", – подытожила астропсихолог.
Ранее астролог Василиса Володина рассказала о судьбе детей, родившихся в 2021 году. Она причислила к поколению реформаторов всех появившихся на свет в январе, феврале и марте.
По словам Володиной, этих младенцев ждет очень необычная судьба. В частности, специалист допустила, что через несколько десятков лет они будут активно бороться с устаревшими традициями и устоями.
Астролог считает, что эти люди станут первопроходцами в тех областях, которыми заинтересуются. Они достигнут громких побед, поскольку каждый из них наделен уникальными особенностями.
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