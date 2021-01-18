Астролог рассказала о судьбе рожденных в начале 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Астролог Василиса Володина рассказала о судьбе детей, родившихся в 2021 году. Всех появившихся на свет в январе, феврале и марте она причислила к поколению реформаторов, сообщает "Вечерняя Москва".
По словам Володиной, этих младенцев ждет очень необычная судьба. В частности, она допустила, что через несколько десятков лет они будут активно бороться с устаревшими традициями и устоями.
Астролог считает, что эти люди станут первопроходцами в тех областях, которыми заинтересуются. Они достигнут громких побед, поскольку каждый из них наделен уникальными особенностями.
Володина рассказала, что малыши, появившиеся на свет в январе, будут обладать купеческой предприимчивостью. Они смогут легко и быстро излагать свои мысли, однако на создание стратегии по достижению цели им может потребоваться много времени. Она назвала этих людей романтичными натурами и заметила, что для них очень важен родительский пример.
Февральские дети будут более задумчивыми и погруженными в собственные мысли, уточнила специалист. По ее словам, внутренние диалоги о добре и зле, об их собственной роли в развитии мира для них будут важнее мнения окружающих.
Астролог советует не перегружать этих детей лишней информацией, они должны сами принимать решения. Родным она рекомендует научить их не бояться выражать мнение в любых обстоятельствах.
Дети, рожденные в марте, будут фантазерами, авантюристами-экспериментаторами. По словам Володиной, эти малыши не смогут жить по старым канонам и всегда будут стремиться к свободе. Она добавила, что эти дети вырастут творческими людьми, стремящимися к легкости и новым впечатлениям.
При этом астролог заметила, что эти предсказания могут варьироваться в зависимости от обстоятельств и персональных характеристик новорожденных.
Ранее Володина рассказала, когда лучше в новом году строить отношения. По ее словам, Венера будет проходить по сильным для себя знакам, то есть помогать отношениям с 14 января по 7 февраля, с 5 марта по 3 апреля, с 28 октября по 21 ноября. Именно эти моменты времени прекрасно подходят для гармонизации существующего любовного союза и для новых знакомств.
До этого астролог дал совет, как понравиться Белой Крысе.
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