Москвичей предупредили о частных фазах солнечного затмения

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Частные фазы солнечного затмения можно будет увидеть в Москве 10 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

Как уточнили в организации, в четверг ожидается кольцеобразная фаза затмения Солнца. В полной мере она будет видна в канадской провинции Онтарио, Гренландии и на Северном полюсе, а также в Якутии и на Чукотке.

"Из Москвы будут наблюдаться только частные фазы этого затмения с максимумом в 14:26 мск. В этот момент Луна закроет Солнце на 16%, это 0,26 диаметра Солнца", – добавили в пресс-службе планетария.

Максимальный объем затмения прогнозируется в 13:40 по московскому времени. Солнечный диск будет закрыт на 0,94 диаметра.

В конце мая российский космический спутник "Аист-2Д" сфотографировал сразу три астрономических явления: лунное затмение, полнолуние и суперлуние.