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Астролог рассказала, какие проблемы обостряются в день солнечного затмения

Время кривых зеркал. Какую опасность таит солнечное затмение 10 июня
общество эксклюзив

Фото: Depositphotos/solarseven

Астролог Светлана Драган рассказала Москве 24, какие проблемы могут обостриться в период солнечного затмения, а также как правильно себя вести в этот день.

Ранее сообщалось, что 10 июня произойдет редкое солнечное затмение. Астрономическое явление ожидается в 13:40 по московскому времени. По данным Московского планетария, оно начнется в Северной Америке и закончится на российском Дальнем Востоке. Кольцеобразная фаза в России будет видна в Якутии и на Чукотке, из Москвы же будут наблюдаться только частные фазы этого затмения с максимумом в 14:26.

"Это можно назвать затмением кривых зеркал. Могут происходить ситуации, которые, казалось бы, хороши для опыта, к чему-то возвращают, помогают что-то осознать, но на самом деле этот опыт тоже как кривое зеркало. Здесь важно не обмануться, не купиться на какую-то ложную информацию, не сделать ложных шагов", – сказала Драган.

По словам астролога, в такой день все будет непродуктивно. Это касается личной и общественной жизни, уточнила она.

"Все попытки выяснить отношения будут слишком эмоциональны, не совсем объективны. Эта необъективность друг к другу может надолго затянуть конфликт, а то и вообще разлучить людей. Поэтому не стоит сейчас воспринимать все, что будет происходить, как реальность. Это испорченное радио", – объяснила эксперт.

В это время может барахлить любая техника, могут быть проблемы в пути: с билетами, с документами. Не стоит начинать какие-то дела и давать чему-либо оценку. Нужно понимать, что эта провокационная картина создается, чтоб сбить вас с толку. Лучше быть наблюдателем и не очень доверять тому, во что вас попытаются вовлечь.
Светлана Драган
астролог

Специалист добавила, что все важные вопросы, например касающиеся инвестиций или кредитов, лучше всего решать после 22 июня.

Ранее астропсихолог Инга Лозанчич рассказала, что в период ретроградного Меркурия осторожными следует быть тем людям, которые легко впадают в панику, доверчивы и восприимчивы к гипнозу.

Вместе с тем, по мнению эксперта, сохранять особую бдительность следует Рыбам и Близнецам. Кроме того, притормозить стоит Девам и Стрельцам.

Для людей, рожденных в период ретроградного Меркурия, это звездный час, подчеркнула Лозанчич. По словам астропсихолога, для этих людей это отличный период проявить индивидуальность, показать свой совершенно особый подход, который в итоге поможет вывести дело на новый уровень.

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