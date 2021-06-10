Астролог рассказала, какие проблемы обостряются в день солнечного затмения

Фото: Depositphotos/solarseven
Астролог Светлана Драган рассказала Москве 24, какие проблемы могут обостриться в период солнечного затмения, а также как правильно себя вести в этот день.
Ранее сообщалось, что 10 июня произойдет редкое солнечное затмение. Астрономическое явление ожидается в 13:40 по московскому времени. По данным Московского планетария, оно начнется в Северной Америке и закончится на российском Дальнем Востоке. Кольцеобразная фаза в России будет видна в Якутии и на Чукотке, из Москвы же будут наблюдаться только частные фазы этого затмения с максимумом в 14:26.
"Это можно назвать затмением кривых зеркал. Могут происходить ситуации, которые, казалось бы, хороши для опыта, к чему-то возвращают, помогают что-то осознать, но на самом деле этот опыт тоже как кривое зеркало. Здесь важно не обмануться, не купиться на какую-то ложную информацию, не сделать ложных шагов", – сказала Драган.
По словам астролога, в такой день все будет непродуктивно. Это касается личной и общественной жизни, уточнила она.
"Все попытки выяснить отношения будут слишком эмоциональны, не совсем объективны. Эта необъективность друг к другу может надолго затянуть конфликт, а то и вообще разлучить людей. Поэтому не стоит сейчас воспринимать все, что будет происходить, как реальность. Это испорченное радио", – объяснила эксперт.
Специалист добавила, что все важные вопросы, например касающиеся инвестиций или кредитов, лучше всего решать после 22 июня.
Ранее астропсихолог Инга Лозанчич рассказала, что в период ретроградного Меркурия осторожными следует быть тем людям, которые легко впадают в панику, доверчивы и восприимчивы к гипнозу.
Вместе с тем, по мнению эксперта, сохранять особую бдительность следует Рыбам и Близнецам. Кроме того, притормозить стоит Девам и Стрельцам.
Для людей, рожденных в период ретроградного Меркурия, это звездный час, подчеркнула Лозанчич. По словам астропсихолога, для этих людей это отличный период проявить индивидуальность, показать свой совершенно особый подход, который в итоге поможет вывести дело на новый уровень.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: