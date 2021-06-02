Москвичам назвали дату ближайшего полного солнечного затмения

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Москвичи смогут увидеть ближайшее полное солнечное затмение более чем через 100 лет. Об этом рассказал астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников в интервью РИА Новости.
"Если говорить об окрестностях Москвы и Санкт-Петербурга, то ближайшее полное затмение в Москве будет 16 октября 2126 года", – подтвердил специалист.
Угольников отметил, что жители Центральной России смогут увидеть полное солнечное затмение на 65 лет раньше – 20 апреля 2061 года. Кроме того, они получат возможность наблюдать за пятью кольцеобразными затмениями – 1 июня 2030 года, 21 июня 2039, 11 июня 2048, 13 июля 2075, а также 3 июля 2084 года.
В свою очередь, москвичи в ближайшие 10 лет смогут увидеть шесть частичных затмений Солнца. Они произойдут в 2021, 2022, 2025, 2026, 2027 и 2029 годах.
Ранее сообщалось, что ближайшее полное лунное затмение в Москве можно будет наблюдать 7 сентября 2025 года. Угольников также напомнил, что в 2023 году произойдет частичное лунное затмение, при котором тень едва заденет Луну.
В этом году полное лунное затмение было 26 мая, но наблюдать его смогли только жители Дальнего Востока.
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