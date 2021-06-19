В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

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В Москве в воскресенье, 20 июня, объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение связано с сильной жарой, передает Гидрометцентр России.

"Погода опасна. Очень высокая температура – 30–32 градуса тепла. Период предупреждения с 12:00 20 июня до 20:00 20 июня", – сказано в сообщении.

В столичном регионе объявлен желтый уровень опасности. Там температура воздуха будет достигать 28–33 градусов тепла. Предупреждение будет действовать в такой же период, как и в Москве.

Сообщалось, что суббота, 19 июня, в столице может стать самым жарким днем с начала лета, температура поднимется до +31 градуса. Московский регион останется под властью антициклона. Погода будет сухой и малооблачной, а воздух продолжит прогреваться.

