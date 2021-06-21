Роспотребнадзор предписал приостановить работу пляжей, пострадавших от наводнения в Крыму

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Роспотребнадзор постановил приостановить использование пляжей на пострадавших от наводнения в Крыму территориях. Об этом сообщается на сайте службы.
"В связи с неблагоприятными метеоявлениями на территории Республики Крым из-за выпадения обильных осадков в регион направлена группа экспертов центрального аппарата и научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора под руководством заместителя руководителя службы", – говорится в сообщении.
Специалисты отметили, что уже организовали круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией. Под контролем находятся условия проживания и питания в пунктах временного размещения.
Роспотребнадзор также усилил контроль за обеспечением населения подтопленных территорий безопасной питьевой водой, привозной водой, а также водой поверхностных и подземных водоисточников. В лабораториях изучают пробы каждые два часа.
Жители могут обратиться на горячую линию ведомства по вопросам качества питьевой воды, а также сообщить о несвоевременном ее подвозе. В числе других возможных вопросов к специалистам – проведение дезинфекции домов, выгребных ям и колодцев.
"По состоянию на 08:00 21.06.2021 санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проб питьевой воды и пищевых продуктов, не соответствующих обязательным требованиям, не выявлено", – рассказали в Роспотребнадзоре.
Ранее Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу привлечь необходимые силы и средства для помощи в ликвидации последствий наводнений в Крыму. Принимать решение об этих работах также самым активным образом было поручено и главе Крыма Сергею Аксенову.
В Крыму устраняют последствия наводнения после сильных ливней
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