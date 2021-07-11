Власти Кубы увеличили срок обязательной изоляции для приезжающих из-за границы

Срок обязательного карантина для приезжающих на Кубу продлили до 14 дней. Ранее туристы должны были провести в номере неделю. Но власти решили, что семидневной изоляции будет недостаточно. На этой неделе больше 150 российских туристов застряли в отелях из-за положительных тестов на коронавирус. При этом они были уверены, что никто из них не болен. Отдыхающие сдали тесты перед вылетом, они были отрицательными, а многие ранее даже вакцинировались. Некоторые также жаловались на грубое отношение со стороны местных врачей.