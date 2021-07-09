Отели Краснодарского края начнут принимать туристов, привитых первым компонентом вакцины

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности", согласно которым с 10 июля заселяться в местные гостиницы без предъявления ПЦР-теста смогут туристы, привитые первым компонентом вакцины от коронавируса. Документ опубликован на сайте администрации региона.
"Дополнить абзацем следующего содержания: "медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией) о прохождении первого этапа вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", – говорится в документе.
Кроме того, с 1 августа туристы смогут приехать на Кубань с отрицательным ПЦР-тестом, но готовые привиться в течение трех дней после прибытия.
С 1 июля отели, гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря Краснодарского края начали принимать туристов при условии наличия у них отрицательного ПЦР-теста или документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.
На Кубани будут принимать туристов, готовых привиться по прибытии в регион
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