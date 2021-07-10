Власти Кубани предупредили непривитых от COVID-19 туристов о штрафах

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Туристы, приезжающие на курорты Краснодарского края в августе, должны самостоятельно записаться на вакцинацию в течение трех дней после заселения, чтобы избежать штрафа в размере до 30 тысяч рублей.

"Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей", – говорится в сообщении на официальном сайте правительства региона.

С 1 августа на Черноморское побережье смогут для отдыха приезжать только привитые россияне, имеющие соответствующий сертификат. Заселять в отели будут и тех, кто получил справку о медотводе и при этом прошел ПЦР-тест не ранее чем за три дня до въезда. Исключение из этих правил сделано только для детей до 14 лет: им не требуется доказывать иммунологический статус. Контролировать соблюдение новых правил должны представители средств размещения.

Ранее эксперты предупредили об опасных последствиях жестких мер для туристов на Кубани.