К осени стоимость туров в Египет может снизиться – АТОР

Уже к осени стоимость туров в Египет может снизиться, заявили в Ассоциации туроператоров России. Авиасообщение только начинает восстанавливаться, и в сентябре, когда количество рейсов увеличат, а в самом Египте станет не так жарко, как сейчас, цена на путевки может стать ниже.

Ранее первый после возобновления авиасообщения между российскими городами и курортами Египта самолет авиакомпании EgyptAir приземлился в Хургаде. Лайнер с 298 пассажирами на борту отправился в курортный город из Домодедово 9 августа в 05:10 по Москве.

В настоящее время из отечественных авиакомпаний только "Россия" может совершать рейсы в Египет. Для обеспечения безопасности россиян перевозчик заключил соглашение с АО "Шереметьево безопасность" на предоставление соответствующих услуг в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады. Самолеты компании будут вылетать из России в Египет пять раз в неделю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.